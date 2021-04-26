Вспышка COVID-19 в Индии: больницы переполнены, люди покупают кислород на "черном рынке"

В Индии пятый день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В больницах заканчиваются места, а людям приходится обращаться на "черный рынок", чтобы получить лекарства или кислород.

Самая сложная ситуация наблюдается в столице страны - Нью-Дели. В части больниц закончились места для больных, а другие - не принимают пациентов из-за недостаточного количества кислорода. Учитывая эту ситуацию, людям приходится искать кислородные баллоны или концентраторы на "черном рынке" по изрядной стоимости.

Например, Анша Прия заплатила за баллон кислорода на "черном рынке" 670 долларов, тогда как, обычно, он стоит чуть больше 80 долларов. А господин Тивари был вынужден обращаться на "черный рынок" по кислородный концентратор для своего брата.

Как рассказало BBC, из-за такой ситуации большинство поставщиков кислородных баллонов просят за них по меньшей мере в 10 раз дороже обычной цены.