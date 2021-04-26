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Вспышка COVID-19 в Индии: больницы переполнены, люди покупают кислород на "черном рынке"

Новина українською → Индия, Понедельник 26 апреля 2021 15:39
Вспышка COVID-19 в Индии: больницы переполнены, люди покупают кислород на "черном рынке" Фото: в Индии снова антирекорд по случаям COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Индии пятый день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В больницах заканчиваются места, а людям приходится обращаться на "черный рынок", чтобы получить лекарства или кислород.

Об этом пишет агентство BBC.

Самая сложная ситуация наблюдается в столице страны - Нью-Дели. В части больниц закончились места для больных, а другие - не принимают пациентов из-за недостаточного количества кислорода. Учитывая эту ситуацию, людям приходится искать кислородные баллоны или концентраторы на "черном рынке" по изрядной стоимости.

Например, Анша Прия заплатила за баллон кислорода на "черном рынке" 670 долларов, тогда как, обычно, он стоит чуть больше 80 долларов. А господин Тивари был вынужден обращаться на "черный рынок" по кислородный концентратор для своего брата.

Как рассказало BBC, из-за такой ситуации большинство поставщиков кислородных баллонов просят за них по меньшей мере в 10 раз дороже обычной цены.

Чат, показывающий цены на лекарства и оборудование Covid на черном рынке

На "черном рынке" приходится покупать не только кислород, но и препараты, например, Ремдесивир, которого уже не хватает в больницах и аптеках. Также огромным спросом пользуется препарат Тоцилизумаб. BBC отмечает, что на "черном рынке" уже начали появляться подделки, но люди в такой ситуации, что согласны покупать даже сомнительные препараты.

Напомним, в Евросоюзе говорили об обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в Индии. Евросоюз планирует помочь стране в борьбе со вспышкой COVID-19.

В то же время Британия направила в Индию партию аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов.

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