Индия приостановила экспорт лекарства от коронавируса

11 апреля в Индии зафиксировано 11,08 млн. новых случаев заболевания и они непрерывно растут.

"Правительство Индии запретило экспорт инъекционного Ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится", - говорится в заявлении.

Теперь там делают все возможное, чтобы облегчить доступ к препарату в больницах, пока не удастся побороть волну коронавируса.