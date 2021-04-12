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Индия приостановила экспорт лекарства от коронавируса

Автор: Наталья Скороход

Индия приостановила экспорт лекарства, применяемого при лечении от коронавируса. Это произошло из-за роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличения на его спроса по всей стране.

Об этом говорится в заявлении властей Индии, которое обнародовало правительство.

11 апреля в Индии зафиксировано 11,08 млн. новых случаев заболевания и они непрерывно растут.

"Правительство Индии запретило экспорт инъекционного Ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится", - говорится в заявлении.

Теперь там делают все возможное, чтобы облегчить доступ к препарату в больницах, пока не удастся побороть волну коронавируса.

Напомним, в Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса. Это может повлиять на поставку вакцин в другие страны мира.

Ранее сообщалось, что в Индии расследуют безопасность вакцин от коронавируса, которыми будут прививать население. В частности, будут исследовать возможность появления тромбоза.

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