Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу

11 квітня в Індії зафіксовано 11,08 млн. нових випадків захворювання і вони безперервно ростуть.

"Уряд Індії заборонив експорт ін'єкційного Ремдесивира і його активних фармацевтичних інгредієнтів до тих пір, поки ситуація не покращиться", - йдеться в заяві.

Тепер там роблять все можливе, щоб полегшити доступ до препарату в лікарнях, поки не вдасться подолати хвилю коронавірусу.