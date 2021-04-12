Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу

Індія призупинила експорт ліки, застосовуваного при лікуванні від коронавірусу. Це сталося через зростання захворюваності COVID-19 в Індії й збільшення на нього попиту по всій країні.
Про це йдеться у заяві уряду Індії, яке оприлюднило уряд.
11 квітня в Індії зафіксовано 11,08 млн. нових випадків захворювання і вони безперервно ростуть.
"Уряд Індії заборонив експорт ін'єкційного Ремдесивира і його активних фармацевтичних інгредієнтів до тих пір, поки ситуація не покращиться", - йдеться в заяві.
Тепер там роблять все можливе, щоб полегшити доступ до препарату в лікарнях, поки не вдасться подолати хвилю коронавірусу.
Нагадаємо, в Індії зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Це може вплинути на постачання вакцин в інші країни світу.
Раніше повідомлялося, що в Індії розслідують безпеку вакцин від коронавірусу, якими будуть прищеплювати населення. Зокрема, будуть досліджувати можливість появи тромбозу.