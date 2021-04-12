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Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Індія призупинила експорт ліки, застосовуваного при лікуванні від коронавірусу. Це сталося через зростання захворюваності COVID-19 в Індії й збільшення на нього попиту по всій країні.

Про це йдеться у заяві уряду Індії, яке оприлюднило уряд.

11 квітня в Індії зафіксовано 11,08 млн. нових випадків захворювання і вони безперервно ростуть.

"Уряд Індії заборонив експорт ін'єкційного Ремдесивира і його активних фармацевтичних інгредієнтів до тих пір, поки ситуація не покращиться", - йдеться в заяві.

Тепер там роблять все можливе, щоб полегшити доступ до препарату в лікарнях, поки не вдасться подолати хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, в Індії зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Це може вплинути на постачання вакцин в інші країни світу.

Раніше повідомлялося, що в Індії розслідують безпеку вакцин від коронавірусу, якими будуть прищеплювати населення. Зокрема, будуть досліджувати можливість появи тромбозу.

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