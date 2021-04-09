В Индия расследуют безопасность вакцин

Индийские эксперты расследуют, возможны побочные эффекты после вакцинации от коронавируса вакцинами, которые используют в стране. Речь идет о случаях свертывания крови.

"Мы изучаем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших вакцину Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай", - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, отчет по этому поводу будет готов уже на следующей неделе.

Отметим, что в Индии население вакцинируют двумя вакцинами - Covishield и Covaxin. Предполагается, что 90% населения получат вакцину Covishield/AstraZeneca (почти 83 миллиона человек), а остальных вакцинируют препаратом Covaxin от Bharat Biotech International. Обе они выпускаются в Индии.