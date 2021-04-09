В Індія розслідують безпеку вакцин

Індійські експерти розслідують можливі побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу вакцинами, які використовують в країні. Мова йде про випадки згортання крові.

"Ми вивчаємо побічні ефекти згустків крові, які спостерігалися у людей, які отримували вакцину Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок", - йдеться в повідомленні.

Найімовірніше, звіт з цього приводу буде готовий вже наступного тижня.

Відзначимо, що в Індії населення вакцинують двома вакцинами - Covishield і Covaxin. Передбачається, що 90% населення отримають вакцину Covishield/AstraZeneca (майже 83 мільйони осіб), а решту вакцинують препаратом Covaxin від Bharat Biotech International. Обидві вони випускаються в Індії.