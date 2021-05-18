Индийская Biological E. будет производить вакцину Johnson & Johnson параллельно с собственной

Индийская компания Biological E. будет производить вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson. Предполагается параллельное изготовление собственной вакцины, которая пока не прошла всех клинических испытаний.
Об этом заявил 18 мая агентству Reuters управляющий директор компании Махима Датла.
По его мнению, это может увеличить общие поставки вакцины по стране на фоне дефицита.
"Инфраструктура и заводы полностью отделены для обоих продуктов, и мы будем производить их независимо друг от друга", - сказал Датла, отказавшись уточнять любые сроки или другие детали.
В феврале компания сообщала, что планирует производить около 600 миллионов доз вакцины J&J ежегодно. Однако правительство Индии пока не учло производство этих препаратов в списке вакцин, опубликованном на прошлой неделе.
В прошлом месяце J&J заявила, что просила разрешения на проведение местного клинического испытания в Индии для своей однодозовой вакцины.
Компания Biological E. базирующаяся в городе Хайдарабад на юге Индии, также планирует производить от 75 до 80 миллионов доз в месяц собственной вакцины с августа. Препарат был разработан в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне и компанией Dynavax Technologies Corp. В марте США заявили, что будут финансировать усилия компании Biological E. относительно производства по меньшей мере 1 миллиарда доз вакцин против COVID-19 до конца 2022 года.
Сегодня, 18 мая, Reuters сообщало, что Индия вряд ли возобновит основной экспорт вакцин против COVID-19 по крайней мере до октября, поскольку перенаправляет препараты для внутреннего использования. Более длительная задержка, чем ожидалось, может усугубить дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX.