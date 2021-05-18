Індійська Biological E. вироблятиме вакцину Johnson & Johnson паралельно із власною

На його думку, це може збільшити загальні поставки вакцини по країні на тлі дефіциту.

"Інфраструктура та заводи повністю відокремлені для обох продуктів, і ми будемо виробляти їх незалежно один від одного", - сказав Датла, відмовившись уточнювати будь-які терміни чи інші деталі.

У лютому компанія повідомляла, що планує виготовляти близько 600 мільйонів доз вакцини J&J щорічно. Однак уряд Індії поки не врахував виробництво цих препаратів у списку вакцин, опублікованому минулого тижня.

Минулого місяця J&J заявила, що просила дозволу на проведення місцевого клінічного випробування в Індії для своєї однодозової вакцини.

Компанія Biological E., що базується в місті Хайдарабад на півдні Індії, також планує виробляти від 75 до 80 мільйонів доз на місяць власної вакцини із серпня. Препарат був розроблений у Медичному коледжі Бейлора в Х'юстоні та компанією Dynavax Technologies Corp. У березні США заявили, що фінансуватимуть зусилля компанії Biological E. щодо виробництва щонайменше 1 мільярда доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2022 року.