Индийский штамм Delta уже в Польше: заболели почти 100 человек

Случаи заражения индийским штаммом коронавируса Delta фиксируются уже и в Польше. На данный момент известно о почти сотне заболевших.

Сообщается, что по данным Главной санитарной инспекции (GIS), заразились люди, которые не ездили за границу и не контактировали с путешественниками. А заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска отметил, что заболели 96 человек.

В то же время, по словам заместителя главного санитарного инспектора Кшиштофа Сачко, в Польше циркулируют различные мутации.

"Тот факт, что сегодня мы говорим о дельта-мутации, которая ранее была индийской, но у нас также есть гамма-бразильская или бета-южноафриканская мутация, они также появляются и циркулируют в нашей стране. Всегда может быть другая мутация. Не дай бог, также может появиться польская мутация, обозначенная другой буквой греческого алфавита", - отметил Сачко.