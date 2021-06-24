RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Індійський штам Delta вже в Польщі: захворіли майже 100 осіб

Автор: РБК-Україна

Випадки зараження індійським штамом коронавірусу Delta фіксуються вже і в Польщі. На даний момент відомо про майже сотню хворих.

Про це пише "Польське радіо".

Повідомляється, що за даними Головної санітарної інспекції (GIS), заразилися люди, які не їздили за кордон і не контактували з мандрівниками. А заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що захворіли 96 осіб.

У той же час, за словами заступника головного санітарного інспектора Кшиштофа Сачка, в Польщі циркулюють різні мутації.

"Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською, та у нас також є гамма-бразильська або бета-південноафриканська мутація, вони також з'являються і циркулюють в нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай бог, також може з'явитися польська мутація, позначена іншою літерою грецького алфавіту", - зазначив Сачко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дельта-штам зафіксували в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошує, що вакцинація захищає від цього штаму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаштамКоронавірус