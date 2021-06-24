Індійський штам Delta вже в Польщі: захворіли майже 100 осіб

Випадки зараження індійським штамом коронавірусу Delta фіксуються вже і в Польщі. На даний момент відомо про майже сотню хворих.

Повідомляється, що за даними Головної санітарної інспекції (GIS), заразилися люди, які не їздили за кордон і не контактували з мандрівниками. А заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска зазначив, що захворіли 96 осіб.

У той же час, за словами заступника головного санітарного інспектора Кшиштофа Сачка, в Польщі циркулюють різні мутації.

"Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською, та у нас також є гамма-бразильська або бета-південноафриканська мутація, вони також з'являються і циркулюють в нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай бог, також може з'явитися польська мутація, позначена іншою літерою грецького алфавіту", - зазначив Сачко.