В индийской столице не хватает мест в больницах для COVID-больных
В столице Индии Нью-Дели не хватает мест в больницах для COVID-больных. Власти говорят, что ситуация с коронавирусом критическая.
Об этом сообщает Reuters.
В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19. Об этом сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.
"Ситуация очень критическая, тревожная. Кислорода не хватает. Кровати, оборудованные кислородными баллонами и больницами интенсивной терапии, наполняются быстро", - сказал Кеджривал.
За последние сутки в Нью-Дели зафиксировали 24 000 случаев коронавируса. В целом по стране зафиксировали 234 692 случая заболевания. Смертность от коронавируса также увеличилась.
Напомним, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставке вакцин в другие страны.
Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт лекарства от коронавируса. Это связанно с тем, что сейчас это лекарство необходимо для населения Индии.