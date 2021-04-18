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В індійській столиці не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих

Новость на русском → Індія, Неділя 18 квітня 2021 01:19
В індійській столиці не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих Фото: в Індії не вистачає місць у лікарнях (twitter.com/arvindkejriwal)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Индии Нью-Делі не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих. Влада каже, що ситуація з коронавірусом критична.

Про це повідомляє Reuters.

У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19. Про це повідомив головний міністр Делі Арвінд Кеджривал.

"Ситуація дуже критична, тривожна. Кисню не вистачає. Ліжка, обладнані кисневими балонами і лікарнями інтенсивної терапії, наповнюються швидко", - сказав Кеджривал.

За останню добу в Нью-Делі зафіксували 24 000 випадків коронавірусу. В цілому по країні зафіксували 234 692 випадки захворювання. Смертність від коронавірусу також збільшилася.

Нагадаємо, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на постачанні вакцин в інші країни.

Раніше повідомлялося, що Індія призупинила експорт на ліки від коронавірусу. Це пов'язано з тим, що зараз це ліки необхідно для населення Індії.

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