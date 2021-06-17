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В Индонезии начали раздавать цыплят за прививку от COVID-19

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Джакарта, Четверг 17 июня 2021 15:10
В Индонезии начали раздавать цыплят за прививку от COVID-19 Фото: за прививку в Индонезии раздают цыплят (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Инициатива местных властей уже доказала свою эффективность.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что программа реализуется в округе Чианжур на западе острова Ява. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививку. Сообщается, что после запуска этой программы число желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран, там зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения и более 53 000 смертей. В течение последних недель два самых густонаселенных острова - Ява и Суматра - сообщают о резком росте числа заболевших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде местных жителей завлекают на вакцинацию от COVID золотом и коровами.

А в Соединенных Штатах Америки хотели ввести скидки для вакцинированных.

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