В Індонезії почали роздавати курчат за щеплення від COVID-19

У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати місцевих жителів вакцинуватися від COVID-19 . Ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення. Повідомляється, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.



Get the latest #COVID19 news: https://t.co/065p6vWkfa pic.twitter.com/fl6UTA3IzK — Sky News (@SkyNews) June 17, 2021

За даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 000 смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови - Ява і Суматра - повідомляють про різке зростання числа хворих.