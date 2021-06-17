Сотни медиков в Индонезии заболели COVID, несмотря на прививку вакциной Sinovac

Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели COVID-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной Sinovac. Также десятки из них были госпитализированы.

Об этом сообщает Reuters .

Чиновники обеспокоены эффективностью некоторых вакцин против более заразных вариантов вирусов.

Бадай Ісмойо, руководитель районного управления здравоохранения Кудуса в Центральной Яве отметил, что большинство из указанных случаев были бессимптомными, однако десятки попали в больницу с высокой температурой и снижением уровня насыщения кислородом.

Кудус борется со вспышкой болезни, которая, как полагают, вызвана заразным вариантом Delta, впервые обнаруженным в Индии. Он повысил уровень занятости коек до более 90%.

Индонезийские медицинские работники, определяемые приоритетной группой, были одними из первых, кто получил прививку, когда в январе начался процесс вакцинации.

По данным индонезийской медицинской ассоциации (IDI), почти все получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.