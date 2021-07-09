В Индонезии вакцинированные Sinovac медики получат прививку препаратом Moderna

По данным медицинской ассоциации Индонезии, с около 1000 погибших медицинских работников, более десяти человек были полностью вакцинированы китайским препаратом Sinovac, что вызывает новые опасения относительно эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения буди Гунади Садыкина, правительство страны планирует в третий раз вакцинировать почти 1,5 миллиона медработников. Однако, на этот раз будет использоваться американский препарат Moderna.

"Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медработники ежедневно подвергаются высокому риску заражения вирусом", - отметил министр.

Буди Гунади Садыкин добавил, что в ближайшие дни в Индонезию будет транспортировано около 4 млн вакцин Moderna от США.