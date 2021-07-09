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В Індонезії вакциновані Sinovac медики отримають щеплення препаратом Moderna

Автор: Сергій Пишкін

Медичних працівників Індонезії вакцинуватимуть препаратом Moderna після повного курсу Sinovac. Медична асоціація країни ставить під сумнів китайську вакцину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними медичної асоціації Індонезії, з близько 1000 загиблих медичних працівників, понад десять осіб були повністю вакциновані китайським препаратом Sinovac, що викликає нові побоювання стосовно ефективності вакцини.

За словами міністра охорони здоров’я Буді Гунаді Садикин, уряд країни планує втретє вакцинувати майже 1,5 мільйона медпрацівників. Однак, цього разу використовуватиметься американський препарат Moderna.

"Третій укол буде зроблений тільки медичним працівникам, тому що медпрацівники щодня піддаються високому ризику зараження вірусом", - відзначив міністр.

Буді Гунаді Садикин додав, що найближчими днями до Індонезії буде транспортовано близько 4 млн вакцин Moderna від США.

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