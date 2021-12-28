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У инфицированных штаммом "Омикрон" развивается повышенный иммунитет к "Дельте", - исследование

Автор: Ольга Белей

У переболевших "Омикроном" меньше шансов заразиться "Дельтой". К такому выводу пришли ученые из Южной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже", - пишет издание.

Исследование, проведенное Африканским научно-исследовательским институтом здравоохранения в ЮАР показало, что у людей, инфицированных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к варианту коронавируса "Дельта".

Для проведения исследования были привлечены 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".

Ученые обнаружили, что рост титров нейтрализующих антитела "Омикрона" увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.

Отметим, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.

Ранее в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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Омикрон