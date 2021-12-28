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У інфікованих штамом "Омікрон" розвивається підвищений імунітет до "Дельти", - дослідження

Автор: Ольга Белей

У тих, хто перехворів на "Омікрон" менше шансів заразитися "Дельтою". До такого висновку прийшли вчені з Південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Згідно з дослідженням, проведеним у Південній Африці, зараження штамом "Омікрон" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижча", - пише видання.

Дослідження, проведене Африканським науково-дослідним інститутом охорони здоров'я в ПАР показало, що у людей, інфікованих штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до варіанту коронавірусу "Дельта".

Для проведення дослідження були залучені 33 вакцинованих і невакцинованих людини, інфікованих штамом "Омікрон".

Вчені виявили, що зростання титрів нейтралізуючих антитіла "Омікрона" збільшився в 14 разів протягом 14 днів після початку дослідження. Крім того, нейтралізація штаму "Дельта" збільшилася в 4,4 рази.

Варто відзначити, в Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували 18 грудня. У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися новим варіантом коронавірусу.

Раніше в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

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Омикрон