Иностранные дипломаты и педагоги: кого будут вакцинировать новой партией Pfizer

Сегодня в Украине прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.
Ранее сообщалось, что правительство Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей.
Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX.