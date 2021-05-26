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Иностранные дипломаты и педагоги: кого будут вакцинировать новой партией Pfizer

Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцину из этой партии используют для прививки:

  • работников сферы образования;
  • лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
  • представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.

Ранее сообщалось, что правительство Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей.

Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX.

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