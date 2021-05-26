RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іноземні дипломати та освітяни: кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer

Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

  • працівників сфери освіти;
  • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
  • військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.

Раніше повідомлялося, що уряд України опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів.

Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинація