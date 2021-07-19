UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Интервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить до двух недель 

Автор: Сергей Пышкин

Срок между первой и второй дозой вакцины CoronaVac планируют сократить до двух недель. Соответствующее решение Минздрав Украины может принять уже в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко во время интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

Как отметил чиновник, сейчас есть достаточно исследований, которые, со своей стороны, подтверждают эффективность вакцины CoronaVac вследствии сокращения срока между первой и второй дозой до двух недель.

В частности, по мнению Виктора Ляшка, уже вскоре Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает китайскую вакцину и соответствующие COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоCoronaVacКоронавирусВакцинация