Інтервал між першою та другою дозою CoronaVac можуть скоротити до двох тижнів 

Термін між першою та другою дозою вакцини CoronaVac планують скоротити до двох тижнів. Відповідне рішення МОЗ України може прийняти вже найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

Як відзначив посадовець, наразі є достатньою досліджень, які, зі свого боку, підтверджують ефективність вакцини CoronaVac внаслідок скорочення терміну між першою та другою дозою до двох тижнів.

Зокрема, на думку Віктора Ляшка, вже незабаром Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) визнає китайську вакцину та відповідні COVID-сертифікати.

Варто додати, що сьогодні інтервал між першою другою дозою препарата CoronaVac в Україні становить 28 днів.