Иран успешно завершил первую фазу испытания на людях своей вакцины от COVID

Иран завершил первую фазу испытания на людях своей вакцины от коронавируса FakhraVac. Испытания прошли успешно.

Иранская COVID-вакцина названа в честь убитого в прошлом году физика-атомщика из Ирана Мохсена Фахризаде. Одним из подопытных во время испытания препарата выступил сын ученого.

Напомним, Мохсен Фахризаде был убит в Иране в конце ноября 2020 года. Он был одним из ведущих ученых-физиков Ирана и одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Отметим, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские ученые разработали три прототипа отечественной вакцины от COVID-19.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени Америка будет готова делиться вакциной от коронавируса с другими странами.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Сербии будут выплачивать по 30 долларов помощи тем, кто вакцинировался от COVID.