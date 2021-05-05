Іран успішно завершив першу фазу випробування на людях своєї вакцини від COVID

Іран завершив першу фазу випробування на людях своєї вакцини від коронавірусу FakhraVac. Випробування пройшли успішно.

Іранська COVID-вакцина названа на честь убитого минулого року фізика-атомника з Ірану Мохсена Фахрізаде. Одним з піддослідних під час випробування препарату виступив син вченого.

Нагадавши, Мохсен Фахрізаде був убитий в Ірані наприкінці листопада 2020 року. Він був одним з провідних вчених-фізиків Ірану і одним з творців іранської військової ядерної програми.

Зазначимо, раніше голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українські вчені розробили три прототипи вітчизняної вакцини від COVID-19.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром Америка буде готова ділитися вакциною від коронавірусу з іншими країнами.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Сербії будуть виплачувати по 30 доларів допомоги тим, хто вакцинувався від COVID.