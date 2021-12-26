Иран закрыл сухопутные границы: названы сроки

Иран закрывает сухопутные границы с соседними странами для избежания распространения штамма коронавируса "Омикрон" . Запрет будет действовать 15 дней, объявляют власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhuanet .

О закрытии границ заявил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи. По его словам, сухопутные границы Ирана с Турцией, Ираком, Афганистаном, Азербайджаном, Пакистаном и Арменией закрыты на полмесяца с субботы.

Первый случай штамма коронавируса "Омикрон" в Иране был обнаружен 19 декабря. Им заболел путешественник, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов.

В субботу министерство здравоохранения Ирана сообщило об 1121 новом случае коронавируса, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 182 905 человек.