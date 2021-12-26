ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Иран закрыл сухопутные границы: названы сроки

Новина українською →
Иран, Воскресенье 26 декабря 2021 07:11
Иран закрыл сухопутные границы: названы сроки Фото: Иран закрыл сухопутные границы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Иран закрывает сухопутные границы с соседними странами для избежания распространения штамма коронавируса "Омикрон". Запрет будет действовать 15 дней, объявляют власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhuanet.

О закрытии границ заявил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи. По его словам, сухопутные границы Ирана с Турцией, Ираком, Афганистаном, Азербайджаном, Пакистаном и Арменией закрыты на полмесяца с субботы.

Первый случай штамма коронавируса "Омикрон" в Иране был обнаружен 19 декабря. Им заболел путешественник, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов.

В субботу министерство здравоохранения Ирана сообщило об 1121 новом случае коронавируса, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 182 905 человек.

По данным министерства, пандемия унесла жизни 42 человек за последние сутки.

Напомним, что США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма коронавируса "Омикрон". Причиной стало то, что сотрудники двух авиакомпаний заразились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе