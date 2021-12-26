Іран закрив сухопутні кордони: названі терміни
Іран закриває сухопутні кордони з сусідніми країнами для уникнення поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Заборона діятиме 15 днів, оголошує влада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhuanet.
Про закриття кордонів заявив офіційний представник митниці Ірану Рухолла Латіфі. За його словами, сухопутні кордони Ірану з Туреччиною, Іраком, Афганістаном, Азербайджаном, Пакистаном і Вірменією закриті на півмісяця з суботи.
Перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" в Ірані був виявлений 19 грудня. Ним захворів мандрівник, який повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів.
У суботу Міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про 1121 новий випадок коронавірусу, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 6 182 905 чоловік.
За даними міністерства, пандемія забрала життя 42 осіб за останню добу.
Нагадаємо, що США і Німеччина скасовують авіарейси через штаму коронавірусу "Омікрон". Причиною стало те, що співробітники двох авіакомпаній заразилися.