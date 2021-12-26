Іран закрив сухопутні кордони: названі терміни

Іран закриває сухопутні кордони з сусідніми країнами для уникнення поширення штаму коронавірусу "Омікрон" . Заборона діятиме 15 днів, оголошує влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhuanet .

Про закриття кордонів заявив офіційний представник митниці Ірану Рухолла Латіфі. За його словами, сухопутні кордони Ірану з Туреччиною, Іраком, Афганістаном, Азербайджаном, Пакистаном і Вірменією закриті на півмісяця з суботи.

Перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" в Ірані був виявлений 19 грудня. Ним захворів мандрівник, який повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У суботу Міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про 1121 новий випадок коронавірусу, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 6 182 905 чоловік.