В Ирландии могут приостановить использование COVID-вакцины AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии рекомендовал временно приостановить использование вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ирландии.

Рекомендация была сделана в воскресенье после новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам.

Трое медицинских работников в Норвегии, которые недавно получили вакцину AstraZeneca, находятся на лечении в больнице из-за кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Прививки вакциной AstraZeneca составляют почти 20% (570 000 уколов) в Ирландии, в основном медицинским работникам. В начале кампании по вакцинации не рекомендовали делать прививку лицам старше 70 лет. Консультативный комитет заявил, что это мера будет действовать до получения дополнительной информации.