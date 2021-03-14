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В Ирландии могут приостановить использование COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии рекомендовал временно приостановить использование вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ирландии.

Рекомендация была сделана в воскресенье после новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам.

Трое медицинских работников в Норвегии, которые недавно получили вакцину AstraZeneca, находятся на лечении в больнице из-за кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Прививки вакциной AstraZeneca составляют почти 20% (570 000 уколов) в Ирландии, в основном медицинским работникам. В начале кампании по вакцинации не рекомендовали делать прививку лицам старше 70 лет. Консультативный комитет заявил, что это мера будет действовать до получения дополнительной информации.

Напомним, трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, ранее ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Добавим, в Хорватии скончалась женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

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