RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ірландії можуть призупинити використання COVID-вакцини AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірландії.

Рекомендацію було зроблено в неділю після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів.

Троє медичних працівників в Норвегії, які нещодавно отримали вакцину AstraZeneca, перебувають на лікуванні в лікарні через кровотечу, утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.

Щеплення вакциною AstraZeneca складають майже 20% (570 000 уколів) в Ірландії, в основному медичним працівникам. На початку кампанії з вакцинації не рекомендували робити щеплення особам старше 70 років. Консультативний комітет заявив, що це запобіжний захід діятиме до отримання додаткової інформації.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, раніше низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Додамо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Китай спростить в'їзд для іноземців, щеплених його вакцинами від COVID
В Італії очікують на покращення ситуації з COVID наприкінці весни
Ситуація з COVID погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах
Прогноз погоди