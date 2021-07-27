Ирландия будет вакцинировать детей от 12 до 15 лет

Ирландия планирует в ближайшее время начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет. Соответствующее решение было принято после рекомендации, что была предоставлена правительству страны Национальным консультативным комитетом по иммунизации (NIAC).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам премьер-министра Ирландии Михала Мартина, правительство страны уже давно планировало распространить программу вакцинации против коронавируса и на другие возрастные группы.

Ближайшие несколько дней Минздрав Ирландии будет работать над оперативными и клиническими тонкостями того, как именно будет происходить процесс вакцинирования детей от 12 до 15 лет. Также отмечается, что прививка не будет обязательной, а только после согласия родителей.