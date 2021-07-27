Ірландія вакцинуватиме дітей від 12 до 15 років

За словами прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна, уряд країни вже давно планував поширити програму вакцинації проти коронавірусу й на інші вікові групи.

Найближчі декілька днів МОЗ Ірландії працюватиме над оперативними й клінічними тонкощами того, як саме відбуватиметься процес вакцинування дітей від 12 до 15 років. Також зазначається, що щеплення не буде обов’язковим, а лише після згоди батьків.