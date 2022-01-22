Ирландия отменяет большую часть COVID-ограничений

Ирландия отменяет большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В большей мере это коснется работы баров, ресторанов и других заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Заявление об отмене почти всех ограничений было объявлено премьер-министром страны Майклом Мартином. В телеобращении к нации он заявил, что "сегодня хороший день".
Начиная с 22 января все ирландские пабы, рестораны и другие объекты гостеприимства могут вернуться к нормальной работе, где у клиентов больше не будут запрашивать COVID-пропуска. Также этим заведениям можно будет продолжать работу после 20.00.
потребления вакцины в Европе, что сократило число госпитализаций.
"Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения сочла возможным сообщить правительству, что у общественного здравоохранения больше нет оснований для сохранения ограничений", - говорится в заявлении.
Напомним, что Швеция сокращает срок изоляции для больных и контактных лиц. Также упрощаются правила по тестам.