Ірландія скасовує більшу частину COVID-обмежень

Заява про скасування майже всіх обмежень була оголошена прем'єр-міністром країни Майклом Мартіном. У телезверненні до нації він заявив, що "сьогодні хороший день".

Починаючи з 22 січня всі ірландські паби, ресторани та інші об'єкти гостинності можуть повернутися до нормальної роботи, де у клієнтів більше не будуть запитувати COVID-пропуск. Також цим закладам можна буде продовжувати роботу після 20.00.

споживання вакцини в Європі, що скоротило число госпіталізацій.

"Національна група з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я визнала можливим повідомити уряду, що у громадської охорони здоров'я більше немає підстав для збереження обмежень", - йдеться в заяві.