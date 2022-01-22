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Ірландія скасовує більшу частину COVID-обмежень

Автор: Наталья Скороход

Ірландія скасовує більшу частину обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Більшою мірою це торкнеться роботи барів, ресторанів та інших закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заява про скасування майже всіх обмежень була оголошена прем'єр-міністром країни Майклом Мартіном. У телезверненні до нації він заявив, що "сьогодні хороший день".

Починаючи з 22 січня всі ірландські паби, ресторани та інші об'єкти гостинності можуть повернутися до нормальної роботи, де у клієнтів більше не будуть запитувати COVID-пропуск. Також цим закладам можна буде продовжувати роботу після 20.00.

споживання вакцини в Європі, що скоротило число госпіталізацій.

"Національна група з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я визнала можливим повідомити уряду, що у громадської охорони здоров'я більше немає підстав для збереження обмежень", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Швеція скорочує термін ізоляції для хворих і контактних осіб. Також спрощуються правила по тестах.

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