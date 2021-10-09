Исландия приостановила использование вакцины Moderna

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. В Управлении здравоохранения назвали причины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.
Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.
"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.
Напомним, что Финляндия также отказалась от вакцины Moderna. Это связанно с исследованием, которое показывает возможность проблем с сердцем после вакцинации этой вакциной у мужчин до 30-летнего возраста.