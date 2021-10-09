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Исландия приостановила использование вакцины Moderna

Автор: Наталья Скороход

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. В Управлении здравоохранения назвали причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.

Moderna называют возможный риск сердечного воспаления.

"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.

Напомним, что Финляндия также отказалась от вакцины Moderna. Это связанно с исследованием, которое показывает возможность проблем с сердцем после вакцинации этой вакциной у мужчин до 30-летнего возраста.

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