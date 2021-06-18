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В Испании с 26 июня отменят требование носить маски на улице

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании приняло решение отменить обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Мера будет отменена со следующей субботы, 26 июня.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает испанское издание El Mundo.

"Мы собираемся предложить испанскому обществу, чтобы со следующей субботы, 26 июня, ношение маски в открытых местах не было обязательным", - заявил он.

Издание отмечает, что решение правительства было принято после того, как десять общин обратились к исполнительной власти с просьбой перейти к этому сценарию.

"Наши улицы, наши лица в ближайшие дни обретут нормальный вид. Мы снова будем наслаждаться жизнью на улице без масок. Радость жизни испанского общества и общества - это радость жизни правительства Испании", - подчеркнул премьер Испании.

Напомним, с 7 июня Испания открылась для иностранных туристов. При этом правительство заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в ЕС и ВОЗ. Таким образом, в Испанию будут пускать привитых китайской вакциной туристов.

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