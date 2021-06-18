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В Іспанії з 26 червня скасують вимогу носити маски на вулиці

Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Захід буде скасовано з наступної суботи, 26 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає іспанське видання El Mundo.

"Ми збираємося запропонувати іспанському суспільству, щоб з наступної суботи, 26 червня, носіння маски у відкритих місцях не було обов'язковим", - заявив він.

Видання зазначає, що рішення уряду було прийнято після того, як десять громад звернулися до виконавчої влади з проханням перейти до цього сценарію.

"Наші вулиці, наші обличчя в найближчі дні знайдуть нормальний вигляд. Ми знову будемо насолоджуватися життям на вулиці без масок. Радість життя іспанського суспільства і суспільства - це радість життя уряду Іспанії", - підкреслив прем'єр Іспанії.

Нагадаємо, з 7 червня Іспанія відкрилася для іноземних туристів. При цьому уряд заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в ЄС і ВООЗ. Таким чином, в Іспанію пускатимуть щеплених китайською вакциною туристів.

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