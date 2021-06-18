В Іспанії з 26 червня скасують вимогу носити маски на вулиці

Уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Захід буде скасовано з наступної суботи, 26 червня.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає іспанське видання El Mundo.
"Ми збираємося запропонувати іспанському суспільству, щоб з наступної суботи, 26 червня, носіння маски у відкритих місцях не було обов'язковим", - заявив він.
Видання зазначає, що рішення уряду було прийнято після того, як десять громад звернулися до виконавчої влади з проханням перейти до цього сценарію.
"Наші вулиці, наші обличчя в найближчі дні знайдуть нормальний вигляд. Ми знову будемо насолоджуватися життям на вулиці без масок. Радість життя іспанського суспільства і суспільства - це радість життя уряду Іспанії", - підкреслив прем'єр Іспанії.
Нагадаємо, з 7 червня Іспанія відкрилася для іноземних туристів. При цьому уряд заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в ЄС і ВООЗ. Таким чином, в Іспанію пускатимуть щеплених китайською вакциною туристів.