В Испании будут вакцинировать третьей дозой людей с ослабленным иммунитетом

Согласно заявлению Минздрава Испании, лица с ослабленным иммунитетом будут иметь большую защиту после прививки третьей дозой. Ее будут рекомендовать после 28 дней с момента введения второй дозы. Желательно, чтобы это была одна и та же вакцина.

Также Минздрав отметил, что не имеет достаточно данных, чтобы рекомендовать бустерные дозы вакцины всему населению.

Европейское агентство по лекарственным средствам в настоящее время оценивает пользу от бустерной дозы, которую, возможно, будут рекомендовать для введения через шесть месяцев после второй.