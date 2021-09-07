RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Іспанії вакцинуватимуть третьою дозою людей з ослабленим імунітетом

Автор: Сергій Пишкін

В Іспанії ухвалили використання бустерної дози для осіб з ослабленим імунітетом. Наразі МОЗ країни не має достатньо даних, аби рекомендувати третю дозу населенню в цілому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідно до заяви МОЗ Іспанії, особи з ослабленим імунітетом матимуть більший захист після щеплення третьою дозою. Її рекомендуватимуть після 28 днів з моменту введення другої дози. Бажано, аби це була одна й та сама вакцина.

Також МОЗ відзначило, що не має достатньо даних, аби рекомендувати бустерні дози вакцини усьому населенню.

Європейське агентство з лікарських засобів наразі оцінює користь від бустерної дози, яку, можливо, рекомендуватимуть для введення через шість місяців після другої.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяКоронавірусВакцинація