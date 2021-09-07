В Іспанії вакцинуватимуть третьою дозою людей з ослабленим імунітетом

Відповідно до заяви МОЗ Іспанії, особи з ослабленим імунітетом матимуть більший захист після щеплення третьою дозою. Її рекомендуватимуть після 28 днів з моменту введення другої дози. Бажано, аби це була одна й та сама вакцина.

Також МОЗ відзначило, що не має достатньо даних, аби рекомендувати бустерні дози вакцини усьому населенню.

Європейське агентство з лікарських засобів наразі оцінює користь від бустерної дози, яку, можливо, рекомендуватимуть для введення через шість місяців після другої.