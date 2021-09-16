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В Испании официально одобрили бустерную дозу для жителей домов пристарелых

Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Испании приняло решение расширить список групп лиц кому разрешено вакцинироваться бустерной дозой. Речь идет о жителях домов пристарелых, лиц с иммуносупрессией и тех, кто находится в группе риска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно решению Минздрава Испании, бустерные дозы будут колоть:

  • лицам, страдающим из-за иммуносупрессии (ослабление иммунитета по физиологическим, патологическим или искусственным причинам);
  • онкобольным людям;
  • лицам, проживающим в домах для пристарелых;
  • лицам, находящимся в группе риска.

Стоит добавить, что с начала пандемии коронавируса в Испании заболели 4,92 млн человек, среди которых 85,6 тысячи погибли. По состоянию на сегодня в стране полностью вакцинировано 76% людей.

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ИспанияКоронавирусВакцинация