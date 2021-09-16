В Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей

Міністерство охорони здоров’я Іспанії прийняло рішення розширити список груп осіб кому дозволено вакцинуватися бустерною дозою. Йдеться про жителів будинків літніх людей, осіб з імуносупресією та тих, хто знаходиться в групі ризику.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відповідно до рішення МОЗ Іспанії, бустерні дози колотимуть:
Варто додати, що з початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли 4,92 млн людей, серед яких 85,6 тисячі загинули. Станом на сьогодні в країні повністю вакциновано 76% людей.