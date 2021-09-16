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В Іспанії офіційно схвалили бустерну дозу для жителів будинків літніх людей

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Іспанії прийняло рішення розширити список груп осіб кому дозволено вакцинуватися бустерною дозою. Йдеться про жителів будинків літніх людей, осіб з імуносупресією та тих, хто знаходиться в групі ризику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідно до рішення МОЗ Іспанії, бустерні дози колотимуть:

  • особам, які страждають через імуносупресію (послаблення імунітету з фізіологічних, патологічних чи штучних причин);
  • онкохворим людям;
  • особам, які проживають в будинках літніх людей;
  • особам, які перебувають в групі ризику.

Варто додати, що з початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли 4,92 млн людей, серед яких 85,6 тисячі загинули. Станом на сьогодні в країні повністю вакциновано 76% людей.

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ІспаніяКоронавірусВакцинація