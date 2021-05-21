В Испании разрешат выбирать COVID-вакцину для второй прививки

Граждане страны, которые получат вторую прививку от коронавируса, могут выбрать вакцину Pfizer или повторную дозу AstraZeneca, если по определенным соображениям отказываются от первого варианта.

Первый вариант был выбран Комиссией по здравоохранению, но этот орган оставил право выбора второго варианта после просьбы нескольких автономных областей, таких как Мадрид и Андалусия.

Согласно заявлению, Комитет считает "этически и юридически целесообразным, чтобы люди, отказывающиеся от вакцинации по гетерологичной схеме (замена второй дозы одной из доз Pfizer, - ред.), подписывали специальный протокол информированного согласия".

В тексте согласия содержится подробная информация о том, что вакцина AstraZeneca была связана со случаями тромбоза крупных сосудов - синдромом тромбоза с тромбоцитопенией, который "хотя и встречается очень редко, но также считается серьезным" и частота которого "по-видимому, снижается с возрастом". По оценке Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), частота таких эпизодов составляет 3,4 случая на миллион доз.

На практике это решение означает оставить пациенту возможность выбора между двумя вариантами.