В Іспанії дозволять вибирати covid-вакцину для другого щеплення

Громадяни Іспанії віком до 60 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть вибрати препарат для другого щеплення від коронавірусу. Таке рішення ухвалив Комітет з біоетики.
Про це повідомляє видання El Pais.
Громадяни країни, які отримають друге щеплення від коронавірусу, можуть вибрати вакцину Pfizer або повторну дозу AstraZeneca, якщо з певних міркувань відмовляються від першого варіанту.
Перший варіант був обраний комісією з охорони здоров'я, але цей орган залишив право вибору другого варіанту після прохання декількох автономних областей, таких як Мадрид і Андалусія.
Згідно із заявою, Комітет вважає "етично і юридично доцільним, щоб люди, які відмовляються від вакцинації за гетерологічною схемою (Заміна другої дози однієї з доз Pfizer, - ред.), підписували спеціальний протокол інформованої згоди".
У тексті згоди міститься докладна інформація про те, що вакцина AstraZeneca була пов'язана з випадками тромбозу великих судин - синдромом тромбозу з тромбоцитопенією, який "хоча і зустрічається дуже рідко, але також вважається серйозним" і частота якого "мабуть, знижується з віком". За оцінкою Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), частота таких епізодів становить 3,4 випадки на мільйон доз.
На практиці це рішення означає Залишити пацієнту можливість вибору між двома варіантами.
Нагадаємо, раніше Іспанія збільшила інтервал між першою і другою дозами вакцини COVID - 19 компанії AstraZeneca до 16 тижнів для людей у віці до 60 років.