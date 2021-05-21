В Іспанії дозволять вибирати covid-вакцину для другого щеплення

Громадяни країни, які отримають друге щеплення від коронавірусу, можуть вибрати вакцину Pfizer або повторну дозу AstraZeneca, якщо з певних міркувань відмовляються від першого варіанту.

Перший варіант був обраний комісією з охорони здоров'я, але цей орган залишив право вибору другого варіанту після прохання декількох автономних областей, таких як Мадрид і Андалусія.

Згідно із заявою, Комітет вважає "етично і юридично доцільним, щоб люди, які відмовляються від вакцинації за гетерологічною схемою (Заміна другої дози однієї з доз Pfizer, - ред.), підписували спеціальний протокол інформованої згоди".

У тексті згоди міститься докладна інформація про те, що вакцина AstraZeneca була пов'язана з випадками тромбозу великих судин - синдромом тромбозу з тромбоцитопенією, який "хоча і зустрічається дуже рідко, але також вважається серйозним" і частота якого "мабуть, знижується з віком". За оцінкою Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), частота таких епізодів становить 3,4 випадки на мільйон доз.

На практиці це рішення означає Залишити пацієнту можливість вибору між двома варіантами.