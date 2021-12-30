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В Испании впервые за время пандемии зафиксировали более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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Испания, Четверг 30 декабря 2021 15:34
В Испании впервые за время пандемии зафиксировали более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки Фото: В Испании зафиксировали более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Испании впервые с начала пандемии зарегистрировали более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Заболеваемость в стране достигла 1508 случаев на 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Впервые с начала пандемии Министерством здравоохранения было зарегистрировано более 100 тысяч случаев инфицирования за сутки. В частности, было зафиксировано 100 760 случаев заражения, из них 78 смертей", - пишет издание.

При этом уточняется, что заболеваемость за последние 2 недели выросла еще на 147 пунктов и достигла 1508 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего в Испании официально зарегистрировано 6 133 057 случаев коронавируса, в то время как 89 331 человек скончался.

Напомним, 30 ноября Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

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