В Іспанії вперше за час пандемії зафіксували понад 100 тисяч випадків COVID-19 за добу

В Іспанії вперше з початку пандемії зареєстрували понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу. Захворюваність в країні досягла 1508 випадків на 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Вперше з початку пандемії Міністерством охорони здоров'я було зареєстровано понад 100 тисяч випадків інфікування за добу. Зокрема, було зафіксовано 100 760 випадків зараження, з них 78 смертей", - пише видання.

При цьому уточнюється, що захворюваність за останні 2 тижні зросла ще на 147 пунктів і досягла 1508 випадків на 100 тисяч жителів.

Всього в Іспанії офіційно зареєстровано 6 133 057 випадків коронавірусу, в той час як 89 331 людина померла.