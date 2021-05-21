Испания 7 июня открывает въезд для стран, не входящих в ЕС. Однако есть условие

Испания разрешит людям из стран, не входящих в ЕС, въезд в страну с 7 июня. Обязательным условием будет вакцинация от коронавируса.

Так, въезд будет разрешен всем вакцинированным путешественникам независимо от страны их происхождения, в первую очередь из США.

Выступая на следующий день после того, как Европейский союз заключил долгожданную сделку по цифровым сертификатам вакцины, Санчес сказал, что возвращение туризма станет ключевым фактором восстановления экономики Испании.

Параллельно с этим с 24 мая Испания разрешит въезд туристам из стран, не входящих в ЕС, у которых низкие показатели заболеваемости коронавирусом. Людей будут пропускать в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.