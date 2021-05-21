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Испания 7 июня открывает въезд для стран, не входящих в ЕС. Однако есть условие

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Пятница 21 мая 2021 15:14
Испания 7 июня открывает въезд для стран, не входящих в ЕС. Однако есть условие Фото: Испания открывается для туристов с 7 июня (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Испания разрешит людям из стран, не входящих в ЕС, въезд в страну с 7 июня. Обязательным условием будет вакцинация от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, пишет Reuters.

Так, въезд будет разрешен всем вакцинированным путешественникам независимо от страны их происхождения, в первую очередь из США.

Выступая на следующий день после того, как Европейский союз заключил долгожданную сделку по цифровым сертификатам вакцины, Санчес сказал, что возвращение туризма станет ключевым фактором восстановления экономики Испании.

Параллельно с этим с 24 мая Испания разрешит въезд туристам из стран, не входящих в ЕС, у которых низкие показатели заболеваемости коронавирусом. Людей будут пропускать в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Напомним, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

В то же время, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновление международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

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