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Іспанія 7 червня відкриває в'їзд для країн, що не входять до ЄС. Однак є умова

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П'ятниця 21 травня 2021 15:14
Іспанія 7 червня відкриває в'їзд для країн, що не входять до ЄС. Однак є умова Фото: Іспанія відкривається для туристів з 7 червня (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Іспанія дозволить людям з країн, що не входять в ЄС, в'їзд в країну з 7 червня. Обов'язковою умовою буде вакцинація від коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Reuters.

Так, в'їзд буде дозволений всім вакцинованим мандрівникам незалежно від країни їх походження, в першу чергу з США.

Виступаючи на наступний день після того, як Європейський союз уклав довгоочікувану Угоду щодо цифрових сертифікатів вакцини, Санчес сказав, що повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Паралельно з цим з 24 травня Іспанія дозволить в'їзд туристам з країн, що не входять в ЄС, у яких низькі показники захворюваності коронавірусом. Людей будуть пропускати в країну з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.

У той же час, директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

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