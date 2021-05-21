Іспанія 7 червня відкриває в'їзд для країн, що не входять до ЄС. Однак є умова

Іспанія дозволить людям з країн, що не входять в ЄС, в'їзд в країну з 7 червня. Обов'язковою умовою буде вакцинація від коронавірусу.

Так, в'їзд буде дозволений всім вакцинованим мандрівникам незалежно від країни їх походження, в першу чергу з США.

Виступаючи на наступний день після того, як Європейський союз уклав довгоочікувану Угоду щодо цифрових сертифікатів вакцини, Санчес сказав, що повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Паралельно з цим з 24 травня Іспанія дозволить в'їзд туристам з країн, що не входять в ЄС, у яких низькі показники захворюваності коронавірусом. Людей будуть пропускати в країну з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.