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Испания поможет Украине с получением COVID-вакцин

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора с испанским премьером Педро Санчесом коснулся темы доступа к вакцинам от коронавируса. Премьер Испании пообещал помочь Украине в этом вопросе.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Во время разговора испанский премьер Санчес подчеркнул, что будет способствовать Украине в получении COVID-вакцин, как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне Европейского союза.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина скоро получит 1 млн доз вакцины от коронавируса ведущей международной компании. Чья именно вакцина поступит в Украину и в какие сроки, глава государства не уточнил.

Также РБК-Украина писало, что глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на публикацию в The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса. Министр пообещал, что вакцинация украинского населения начнется в соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, в Минздраве заявили, что дата первой поставки вакцин от коронавируса в Украину станет известной уже 29 января.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаУкраинаИспания