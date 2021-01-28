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Іспанія допоможе Україні з отриманням COVID-вакцин

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський в ході сьогоднішньої телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом торкнувся теми доступу до вакцин від коронавірусу. Прем'єр Іспанії пообіцяв допомогти Україні в цьому питанні.

Про це повідомив Офіс президента України.

Під час розмови іспанський прем'єр Санчес наголосив, що сприятиме Україні в отриманні COVID-вакцин, як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні Європейського союзу.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна скоро отримає 1 млн доз вакцини від коронавірусу провідної міжнародної компанії. Чия саме вакцина надійде в Україну та в які терміни, глава держави не уточнив.

Також РБК-Україна писало, що глава МОЗ Максим Степанов відреагував на публікацію в The Economist щодо доступу України до вакцин від коронавірусу. Міністр пообіцяв, що вакцинація українського населення почнеться згідно з затвердженим планом.

Крім того, у МОЗ заявили, що дата першої поставки вакцин від коронавірусу в Україну стане відомою вже 29 січня.

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