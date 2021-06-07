ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 07 июня 2021 15:48
В Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников Фото: в Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Испании заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в Европейском союзе, а также утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Допуск в страну открыт уже с понедельника, 7 июня.

Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения Испании.

В частности, желающие въезжать на территорию Испании должны быть вакцинированы препаратами компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также китайскими Sinopharm и Sinovac.

При этом справка о вакцинации должна быть выдана компетентными органами страны путешественника и удостоверять, что последняя доза вакцины была получена не ранее 14 дней до поездки.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов.

Кроме того, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

В то же время, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Испания вакцинация Вакцина от коронавируса
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19