В Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников

Правительство Испании заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в Европейском союзе, а также утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Допуск в страну открыт уже с понедельника, 7 июня.

Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения Испании.

В частности, желающие въезжать на территорию Испании должны быть вакцинированы препаратами компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также китайскими Sinopharm и Sinovac.

При этом справка о вакцинации должна быть выдана компетентными органами страны путешественника и удостоверять, что последняя доза вакцины была получена не ранее 14 дней до поездки.