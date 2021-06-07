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До Іспанії пускатимуть щеплених китайською вакциною мандрівників

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Мадрид, Понеділок 07 червня 2021 15:48
До Іспанії пускатимуть щеплених китайською вакциною мандрівників Фото: в Іспанію пускатимуть щеплених китайською вакциною мандрівників (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в Європейському Союзі, а також затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Допуск в країну відкритий вже з понеділка, 7 червня.

Про це повідомляє видання RTVE з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Зокрема, бажаючі в'їжджати на територію Іспанії повинні бути вакциновані препаратами компанії Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, а також китайськими Sinopharm і Sinovac.

При цьому довідка про вакцинацію повинна бути видана компетентними органами країни мандрівника і засвідчувати, що остання доза вакцини була отримана не раніше 14 днів до поїздки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.

Крім того, раніше Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.

У той же час, директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

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