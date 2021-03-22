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Исследование AstraZeneca в США показало ее эффективность при тяжелом течении COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Исследование вакцины AstraZeneca в США показало ее эффективность в 100% случаях тяжелого течения заболевания. Ее эффективность против коронавируса с симптомам оценивают в 79%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Третья фаза исследования, проведенного компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины - 79% - при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективность при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что в исследовании приняли участие 32 449 человек. Эффективность вакцины была одинаковой для разных возрастов, сообщили в компании.

"Примечательно, что у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%", - отметили в пресс-службе.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.

Отметим, ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Однако, потом несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

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